BM'den Kuzey Kore'ye yeni ambargo

23 Ekim 2017

Birleşmiş Milletler (BM) Komitesi, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle yaptırım uygulanan Kuzey Kore'ye 32 ürününün daha satışını yasakladı.

Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları denetleyen BM Komitesi, bu ülkeye satışı ve transferinin yasak olduğu malların yer aldığı listeye 32 ürün daha ekledi.

Kitle imha silahlarına da hizmet edebilecek satışı yasaklanan çift kullanımlı mallar arasında radyoaktif malzemelerin taşınması için de uygun olan vakum odaları, soğutma sistemleri, flaşlı röntgen makineleri, sismik algılama cihazı ve parçacık hızlandırıcıları gibi ürünler yer alıyor.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Eylül'de Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar talep eden kararı kabul etmiş ve BM Komitesi'nden çift amaçlı kullanılan ürünler için düzenleme talebinde bulunmuştu.

BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar içeren 9 kararı onayladı.

Kaynak: AA