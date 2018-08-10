BM'den S. Arabistan'a sert tepki: Saldırı korkunç ve kabul edilemez

10 Ağustos 2018

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü Lise Grande, Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan otobüse düzenlenen saldırının "korkunç ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Grande, yaptığı yazılı açıklamada, dün Sada ilinde düzenlenen hava saldırısında çoğu 10 ila 13 yaş arasında onlarca çocuğun öldüğünü hatırlatarak, "Bu saldırı korkunç ve kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Yemen'deki savaşın maliyetinin her geçen gün arttığını kaydeden Grande, "Yemen, dünyadaki en kötü insani krizi yaşıyor. Yemen'de nüfusun yüzde 75'ini oluşturan 22 milyon kişi insani yardıma ve korumaya muhtaç." değerlendirmesinde bulundu.

Grande, Yemen'de binlerce sivilin, yetersiz beslenme ve hastalık gibi önlenebilir nedenlerden ölürken, her 10 dakikada en az 1 çocuğun savaşa bağlı sebepten öldüğünü ifade etti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda 50 kişinin öldüğü, 77 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

ICRC'den bugün yapılan açıklamada ise söz konusu saldırıda ölenlerin sayısının 51'e, yaralı sayısının da 79'a yükseldiği aktarılmıştı. Açıklamada, ölenlerin 40'ının, yaralıların 56'sının çocuk olduğu ifade edilmişti.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, dün yaptığı yazılı açıklamada, Sada'da düzenlenen saldırının sorumluluğunun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait olduğunu belirtmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki de Sada ilinin hedef alınmasının, meşru bir askeri eylem olduğunu savunmuştu. Maliki, Suudi Arabistan'ın Cazan kentinde sivillere yönelik düzenlenen, ölü ve yaralıların olduğu saldırıya işaret ederek, eylemde bu saldırıyı planlayan ve uygulayan unsurların hedef alındığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA