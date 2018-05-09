BM'den Türkiye'ye seçim çağrısı

09 Mayıs 2018

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad el Hüseyin, Türkiye'de hükümete güvenilir bir seçim için olağanüstü hali derhal kaldırması çağrısında bulundu.

Açıklamada, Türkiye'de hükümetin 19 Nisan'da, 24 Haziran'da erken seçimlerin yapılacağını ilan etmesinden bir gün sonra OHAL'i 7.kez uzattığı ve böylece Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin, 19, 21, 22 ve 25'inci maddelerinin askıya alındığı hatırlatıldı.

Bu maddelerin doğrudan temel insan haklarıyla ilgili olduğu belirtilirken, "Son iki yıla üst üste uzatılan OHAL ile Türkiye'de muhalefetin alanı önemli ölçüde daraltıldı" denildi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Demokratik özgürlüklerden ve hukukun üstünlüğünden ödün verilen bir ortamda yapılan seçimler, oylamanın meşruiyeti konusunda soru işaretleri yaratır ve daha büyük bir belirsizlik ve istikrarsızlıkla sonuçlanır. Ülkenin anayasal düzeninin tam anlamıyla uygulanması ve hem yasalarda hem de uygulamalarda insan haklarına ve temel özgürlüklere tam olarak saygı gösterilmesi Türkiye halkının çıkarınadır."