"BM'nin bu kadar çaresiz kaldığı başka bir olay görülmedi"

15 Mayıs 2018

Başbakan Binali Yıldırım, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamla ilgili "Küresel barışı korumakla görevli Birleşmiş Milletlerin bu kadar acze düştüğü, bu kadar çaresiz kaldığı başka bir olayda daha görülmemiştir." dedi.

İİT Olağanüstü Toplantısı

Yıldırım, bütün İslam ülkelerini, 18 Mayıs Cuma günü yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Toplantısı'na davet ettiklerini söyledi.

İİT toplantısına değinen Yıldırım, "İnşallah bu toplantıdan Filistinliler'in haklı davaları için çok güçlü bir mesaj çıkmış olacaktır. Orada acıların sona ermesinin tek yolu vardır; İsrail'in, Filistin'in iki tane ayrı müstakil devlet olarak, 1967'deki toprak bütünlüğünün sağlanması, coğrafi birlikteliğinin sağlanması ile mümkün hale gelecektir." dedi.

Bugün Filistin Devleti'nin, üç parçaya bölündüğünü ve bir birleri arasında irtibatın kesildiğini aktaran Yıldırım, artık bu insanlık vahşetinin bir an önce durdurulması gerektiğini bildirdi.

"BM'nin bu kadar acze düştüğü başka bir olay görülmedi"

"Küresel barışı korumakta görevli olan BM'nin bu kadar acze düştüğü, bu kadar çaresiz kaldığı başka bir olayda daha görülmemiştir." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"O yüzden uzun süreden beri BM'nin yapısının yeniden gözden geçirilmesi, daimi üyelik, veto sisteminin mutlaka değiştirilmesi, 'dünya 5'ten büyüktür' söyleminin bu olayda da ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur. Kuveyt'in girişimiyle BMGK davet edilmesine rağmen ABD bu toplantıyı bloke etmiştir. BM, bugün bir araya gelip önemli kararlar almayacakta daha ne zaman böyle sorumluluk üstlenecek. Bu da bütün dünyanın gözünde cereyan etmektedir. Bugün hepimize düşen 1,5 milyarı aşan İslam dünyasının tek ses, tek yürek olmasının sağlanmasıdır. Gün bu gündür, bunu başarma günüdür. Aksi halde bu ve buna benzer acılar yaşanmaya devam edecektir."

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Kaynak: AA