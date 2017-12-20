BoE'den AB bankalarına Brexit müjdesi
BoE, Brexit sonrasında AB bankalarının normal şekilde İngiltere'de faaliyetlerini sürdürebileceklerini açıkladı. BoE bu adımla, Londra'nın Avrupa'nın en önemli finans merkezi konumunu sürdürmesini amaçlıyor.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), Brexit sonrasında AB bankalarının normal şekilde İngiltere'de faaliyetlerini sürdürebileceklerini açıkladı.
BBC'nin haberine göre BoE, AB ve İngiltere arasında bir anlaşma sağlanamasa bile, AB bankalarının Brexit sonrasında İngiltere'de yeni şubeler açmak zorunda kalmayacağını duyurdu.
Karara göre, Avrupa bankaları Londra'daki operasyonlarında bir değişikliğe gitmek zorunda kalmayacak.
BoE bu adımla, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından, Londra'nın Avrupa'nın en önemli finans merkezi konumunu sürdürmesini amaçlıyor.
Londra'daki 100'den fazla banka, Brexit kararı sonrası şubelerini AB'deki farklı merkezlere taşımıştı.
BoE: Bankalar, "düzensiz" Brexit ile başa çıkabilmeli