Boeing grevi ve kasırga ABD sanayi üretimini düşürdü

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azaldı.

Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Sanayi üretimi, ağustosta yüzde 0,3 artmıştı.

İki önemli faktör

Söz konusu dönemde sanayi üretimindeki azalışta, uçak üreticisi Boeing'teki grev ile ülkede yaşanan iki kasırga etkili oldu. Sanayi üretimi, üçüncü çeyreğin tamamında ise yıllık yüzde 0,6 geriledi.

Kapasite kullanımı geriledi

İmalat sanayisi üretimi de eylülde aylık bazda yüzde 0,4'lük düşüş kaydetti. Piyasa beklentileri, imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi. İmalat sanayisi üretimi, ağustosta yüzde 0,5 artmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,3 puan azalışla yüzde 77,5'e geriledi.

Bu dönemde kapasite kullanım oranının yüzde 77,9 olması öngörülüyordu. Sekiz ayın en düşük seviyesini kaydeden kapasite kullanım oranı, ağustosta yüzde 77,8 olarak kaydedilmişti.