Boeing krizi ABD'nin savaş uçağını vurdu! 'en ölümcül uçağın' üretimi tehlikede

ABD merkezli uçak devi Boeing, Missouri ve Illinois'deki savaş uçağı üretim tesislerinde görev yapan yaklaşık 3.200 işçisinin greve gitmesiyle yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. İşçiler, sendikanın sunduğu dört yıllık revize edilmiş sözleşme teklifini reddederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği yeni nesil F-47 savaş uçağının üretim sürecini riske attı.

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Sendikası (IAM) tarafından yapılan açıklamada, "Boeing'de görevli 3 bin 200 yüksek vasıflı IAM üyesi işçi, 'artık yeter' diyerek gece yarısı greve çıktı" ifadeleri yer aldı.

"Daha önce bunun yanına bile yaklaşan bir şey yapılmadı"

F-47 savaş uçağı için Trump daha önce, "şimdiye kadar üretilmiş en gelişmiş, en yetenekli ve en ölümcül uçak" tanımlamasını yapmış ve "Bir savaş uçağının sahip olması gereken tüm özellikler açısından, daha önce bunun yanına bile yaklaşan bir şey yapılmadı" değerlendirmesinde bulunmuştu. Bazı medya kuruluşları ise jetin adının Trump'ın 47. başkanlığına bir gönderme olabileceğini iddia etti.

Grev kararı, sendika üyelerinin daha önce yüzde 20 ücret artışı da dahil olmak üzere sunulan bir teklifi reddetmesinin ardından geldi. IAM Ortabatı Bölgesi Genel Başkan Yardımcısı Sam Cicinelli, "IAM Bölge 837 üyeleri ülkemizi güvende tutan uçakları ve savunma sistemlerini inşa ediyor. Ailelerini güvende tutan ve eşsiz uzmanlıklarını tanıyan bir sözleşmeden daha azını hak etmiyorlar" dedi.

Daha önceki oylama sırasında sendika liderleri teklifi "dönüm noktası niteliğinde bir anlaşma" olarak nitelendirmiş ve sağlık, emeklilik ve fazla mesai haklarını iyileştireceğini söyleyerek onaylanmasını tavsiye etmişti.

"Teklifi reddetmeleri bizi hayal kırıklığına uğrattı"

Boeing Air Dominance Başkan Yardımcısı Dan Gillian ise teklifi reddeden işçilere tepki göstererek, "Çalışanlarımızın ortalama yüzde 40 ücret artışı sağlayan ve alternatif çalışma programları konusundaki temel sorunlarını çözen bir teklifi reddetmeleri bizi hayal kırıklığına uğrattı. Greve karşı hazırlıklıyız ve greve katılmayan işgücümüzün müşterilerimizi desteklemeye devam edebilmesini sağlamak için acil durum planımızı eksiksiz bir şekilde uygulamaya koyduk" açıklamasında bulundu.

Şirket, 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan 737 Max kazaları ve Haziran 2025'teki Air India Dreamliner faciasının ardından zorlu bir süreçten geçiyor. F-47 programı ise Boeing'e mali açıdan kritik bir destek sağlarken, Lockheed Martin'in uzun süredir devam eden savaş uçağı tekelini kırma potansiyeli taşıyor.