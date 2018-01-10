Boeing'in uçak teslimatları ve hisseleri rekor kırdı

10 Ocak 2018

ABD merkezli ticari ve askeri uçak üreticisi Boeing, ticari uçak pazarında 2017'de diğer tüm üreticilerden daha fazla uçak teslimatı yaptığını açıkladı.

Son 6 yıldır en fazla uçak teslim eden üretici unvanını koruyan şirket, geçen yıl 763 ticari uçak teslim ederek rekor kırdı. En çok teslim edilen uçak modeli 529 adet ile 737 oldu.

Şirket, 2017'de 71 farklı müşteriden 912 uçak siparişi alırken bu siparişlerin liste fiyatları üzerinden tutarı 134,8 milyar dolar oldu.

Boeing'in elindeki toplam sipariş ise 5 bin 864 uçağa ulaştı.

Açıklama sonrası şirketin hisse başına değeri yüzde 2,7 artışla 318,43 puana ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı.