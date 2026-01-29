BofA'dan Fed yorumu: İlk indirim yaz aylarına kaldı

Bank of America (BofA), ocak ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararına ilişkin değerlendirmesinde, metinde üç önemli şahin unsurun öne çıktığını belirtti.

Banka, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik görünümü tanımlarken aralık ayındaki işsizlik oranındaki düşüşe dikkat çektiğini ve "işsizlik oranının istikrar kazandığına dair işaretler bulunduğunu" vurguladığını aktardı.

Değerlendirmede, önceki metinlerde yer alan "istihdam tarafında aşağı yönlü risklerin arttığı" ifadesinin bu toplantıda çıkarılmasının da dikkat çekici bir değişiklik olduğu kaydedildi. Ayrıca BofA'nın beklentisinin aksine, Fed Guvernörü Michelle Bowman'ın faiz indirimi yönünde muhalefet şerhi koymaması da şahin unsurlar arasında sayıldı.

Bu çerçevede BofA, Fed'in mart ve nisan toplantılarında, yani Fed Başkanı Jerome Powell'ın görevdeki son iki toplantısında faiz indirimi yapmayacağı görüşünü koruduğunu bildirdi. Banka, bir sonraki Fed Başkanı döneminde ise düşük bir olasılıkla haziran ve temmuz aylarında ikişer 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisini paylaştı. Para politikasının yönünün büyük ölçüde FOMC'nin yapısına bağlı olacağına işaret edilirken, Powell'ın başkanlık sonrası Fed Yönetim Kurulu'nda kalıp kalmayacağına ilişkin kararın önemli bir belirsizlik unsuru oluşturduğu vurgulandı.