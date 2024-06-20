Booking.com'dan uyarı: Seyahat dolandıcılığına dikkat!

Booking.com firmasının internet güvenliği müdürü Marnie Wilking, seyahat dolandırıcılığının son 18 ayda yüzde 500 ila yüzde 900 arasındaki oranlarda arttığını açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre Wilking, yapay zeka araçlarının piyasaya çıkmasından bu yana, insanların finansal bilgilerini vermeleri için kandırıldığı kimlik avında özellikle belirgin bir artış olduğunu söyledi.

Wilking, "Elbette, e-postanın başlangıcından beri kimlik avı var, ancak ChatGPT piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra artış başladı. Saldırganlar, e-postaları bugüne kadar yaptıklarından çok daha iyi taklit eden saldırılar başlatmak için kesinlikle yapay zekayı kullanıyorlar" dedi.

Dolandırıcılıkta kullanılan sahte sitelerin, yapay zekanın da yardımıyla gerçeğinden ayırt edilemeyecek seviyelere geldiğini belirten Wilking, yapay zekanın gerçekçi görüntüler ve birden fazla dilde çok daha doğru metinler üretebildiği için bunların tespit edilmesini zorlaştırdığını vurguladı.

Ayrıca insanları bağlantılara tıklarken eskisinden daha dikkatli olmaya çağıran Wikling, "Bunları tespit etmek için yapay zeka modelleri kurduk. İnsanlara tuzağa düşmeden önce oraya girmelerini engelliyoruz ya da herhangi bir rezervasyon olmadan önce kaldırıyoruz" ifadesinde bulundu.