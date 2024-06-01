Borrell: Çin’in Rusya’ya silah sağladığına dair kanıtımız yok

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik politikaları Yüksek Komiseri Josep Borrell, Singapur’da düzenlenen Shangri-La Dialogue güvenlik forumuna katıldı.

Borrell burada gerçekleştirdiği konuşmasında “Çin, Rusya'ya silah tedarik etmeyeceğini taahhüt etti ve bunun gerçekleştiğine dair elimizde bir kanıt yok. Ancak, silah olan ve silah olmayanlar arasında net bir sınır yok çünkü çift kullanımlı olabilen şeyler var” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in Rusya'ya silah tedarik ettiği yönündeki suçlamaları reddederek, “Çin askeri ürünlerin ihracatını her zaman ihtiyatlı ve sorumlu bir şekilde ele almış ve çift kullanımlı ürünlerin ihracatını sıkı bir şekilde kontrol etmiştir” açıklamasını yaptı.