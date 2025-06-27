Brad Pitt’e kötü haber: Los Angeles’taki evi yağmalandı!

Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, Los Angeles kentine bağlı Los Feliz'de bulunan evinin yağmalandığı açıklandı.

ABD medyasında yer alan habere göre, Los Angeles polisi, Pitt'in evine üç şüphelinin eve ön pencereden girdiğini ve evi yağmaladığını söyledi.

Soygun sırasında Brad Pitt evde değildi

Evin ünlü oyuncuya ait olup olmadıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Los Angeles polisi, adresin 2023’te Pitt tarafından satın alınan evle aynı olduğunu ifade etti.

Hırsızların evden aldıkları eşyalara yönelik de bir açıklama yapılmadı.

Polis, hırsızların evden bazı eşyalarla kaçtığını belirtirken, çalınanlara dair detay paylaşmadı. ABD medyası ise soygun sırasında ünlü oyuncunun evde olmadığını öne sürdü.

Brad Pitt, Tom Cruise ve yedi kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton’un da yer aldığı, bugün gösterime girecek “F1” filminin Londra galası için hafta başında Londra’ya gitmişti.

Öte yandan, geçen ay da bir kişi, aracını Jennifer Aniston’ın evinin kapısına çarptığı gerekçesiyle takip ve vandalizm suçlamasıyla tutuklanmıştı.