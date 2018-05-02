Brexit yanlısı vekiller, gümrük ortaklığına karşı

02 Mayıs 2018

İngiliz parlamentosunda Brexit yanlısı önde gelen bir grup milletvekili, Başbakan Theresa May'in çıkış sonrası Avrupa Birliği (AB) ile gümrük ortaklığı seçeneğinden vazgeçmesini talep etti.

May hükümeti, gümrük konusunda biri gümrük ortaklığı olmak üzere iki ayrı öneri getirmişti. Gümrük ortaklığına göre İngiltere Brexit'ten sonra da AB üyesi ülkelere ihaç edilen mallardan AB vergisi almaya devam edecek.

Ancak milletevekillerinin hazırladığı ve BBC'ye verdikleri 30 sayfalık bir raporda, gümrük ortaklığı seçeneğinin İngiltere'nin anlamlı ticaret anlaşmaları yapmasını "imkansız" kılacağı belirtiliyor.

BBC'nin haberine göre May'e yakın kaynaklar, başbakanın millevekillerinin verdiği ültimatom karşısında "rahat" olduğunu ve halen geçerli olan gümrük birliğinin yerine benimsenecek bir anlaşma konusunda kabinesinin önde gelen bakanlarıyla bir anlaşmaya varabileeğinden kuşku duymadığını söylediler.

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Kaynak: Reuters