Brexit'te yeni açmaz: Cebelitarık

20 Kasım 2018

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, İspanya'nın, Cebelitarık'ın statüsünün Brexit anlaşmasının dışında tutulmasına yönelik talebine ilişkin, Madrid'in endişelerinin farkında olduklarını, bunların pazar günkü Brexit zirvesinde görüşüleceğini belirtti.

AB Komisyonu Sözcüsü Schinas, günlük basın brifinginde, birliğin Cebelitarık konusundaki tutumunun açık olduğunu ifade ederek "Madrid'in endişelerinin farkındayız ancak şu aşamada devam eden müzakere süreciyle ilgili yorum yapamayız." diye konuştu.

İngiltere ile ilişkilerin, "siyasi deklarasyonun" açıklanmasından sonra netlik kazanacağına işaret eden Schinas, "(Madrid'in) Endişeleri pazar günkü Brexit zirvesinde görüşülecek." ifadelerini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Brexit anlaşma taslağındaki 184. maddede değişiklik istediklerini söylemişti.

Borrell, "Akşamdan sabaha yazılmış gibi." diye nitelendirdiği 184. maddeyi mevcut haliyle kabul etmediklerini ifade ederek "Bu maddenin çok açık olmasını ve AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde Cebelitarık'ın statüsünün dışarıda tutulmasını istiyoruz." demişti.

Cebelitarık'ın statüsüne ilişkin İspanya ve İngiltere arasındaki müzakerelerin önünün "halen açık" olduğunu savunan Borrell, bu konunun Brexit anlaşmasında netleşmemesi durumunda "anlaşmaya onay vermeyecekleri" uyarısında bulunmuştu.

Brüksel, pazar günü AB liderlerinin katılacağı özel bir Brexit zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Liderlerin 585 sayfalık Brexit taslak belgesine imza atması ve Brexit'e ilişkin "siyasi deklarasyonu" kabul etmesi bekleniyor.

Cebelitarık sorunu

İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk bölgesinin egemenliği 1713'te imzalanan Utrecht Anlaşması'yla İspanya tarafından İngiltere'ye devredilmişti. 1967 ve 2002'de yapılan referandumlarda Cebelitarık'ın İngiltere'ye bağlı kalmasına karar verilmişti. Ancak yarımadada egemenlik hakkı olduğunu savunmaya devam eden İspanya'nın bu talebini özellikle Brexit sonrasında güçlendirmek istediği biliniyor.

İngiltere'nin egemenliğinde bulunan ve yaklaşık 35 bin kişinin yaşadığı Cebelitarık'ın ekonomisi, off-shore bankacılığı, internet üzerinden bahis ve turizme dayanıyor. İspanya'nın güneyindeki 6,7 kilometrekarelik kara parçası, askeri ve diplomatik gerekçelerle zaman zaman İspanya ile İngiltere arasında gerginliğe yol açıyor.

Kaynak: AA