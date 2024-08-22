Brezilya'dan, ABD göç yolu olarak kullanılmasına tepki adımı

Brezilya hükümeti, bazı Asya ülkelerinden gelenlerin ülkeyi ABD ve Kanada'ya göç etmek için bir başlangıç noktası olarak kullanmasını engellemek adına kısıtlamalar getireceğini açıkladı. Kısıtlama uygulamasının, halihazırda Brezilya'ya vize muafiyeti olan Asya ülkelerini kapsamayacağı aktarıldı.

Kısıtlamanın Brezilya'ya gelmek için vize şartı olan ülkeleri içerdiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, gelecek haftadan itibaren vizesi olmayan yolcuların ya yolculuklarına uçakla devam etmek ya da geldikleri ülkeye geri dönmek zorunda kalacağı kaydedildi.

Sahte belge ile ülkeye giriş

Brezilya'nın batısındaki Acre eyaletinin polis yetkilisi Remullo Diniz, Brezilya'ya Asya ülkelerinden çok sayıda göçmen girdiğini, bunların bir kısmının sahte belgeyle geldiğini aktardı. Diniz, bu durumun Brezilya için bir 'endişe kaynağı' olduğunu belirterek aralarında suç şebekelerine üye olanların da bulunabileceğine dikkati çekti.