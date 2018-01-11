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"Bulgaristan, AB ve Türkiye arasında diyoloğun artmasını sağlayabilir"

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Bulgaristan'ın AB-Türkiye ilişkilerinin iyileştirilmesi için önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

Bulgaristan, AB ve Türkiye arasında diyoloğun artmasını sağlayabilir
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AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Bulgaristan'ın Türkiye ile ilişkilerin yeniden derinleştirilmesi için önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

Deutsche Welle'ye konuşan Juncker, "Bulgaristan, dönem başkanlığı sırasında AB ile Ankara arasındaki iletişimde özel bir rol üstlenecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz kesinlikle Türkiye ile yakın bir ortak olarak işbirliği içerisinde olmak istiyoruz. Ama diğer yandan AB’ye yeniden yakınlaşmak, şu an uzaklaşıyor gibi görünen Türkiye’nin elinde olan bir şey. Bulgaristan bir komşu ülke olarak Türkiye ile yakın bağlarını, arabulucu ve tercüman olarak diyaloğu artırmak için kullanabilir. Her zaman birbiri ile konuşmak birbiri hakkında konuşmaktan daha iyidir."

2007 yılında AB üyesi olan Bulgaristan, AB Konseyi dönem başkanlığını görevini 1 Ocak 2018'de Estonya'dan devralmıştı.

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