Bulgaristan'dan Ukrayna kararı: Silah desteği sona eriyor

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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Bakanlar Kurulu toplantısının açılışında Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Radev, hükümetin Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurma kararı aldığını açıklarken, savaşın sona ermesi için diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

Ülkesinin bugüne kadar Kiev yönetimine yeterli desteği sağladığını belirten Radev, devam eden savaşın Bulgaristan üzerinde sosyal ve ekonomik etkiler oluşturduğunu söyledi.

"Diplomatik bir çözüm aranması çağrısında bulunuyoruz"

Savaşın askeri yollarla çözüme kavuşamayacağını ifade eden Radev, daha kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemiz bu kanlı savaş nedeniyle sosyal ve ekonomik zararlar görmeye devam ediyor. Barışçıl bir çözümün askeri yollarla sağlanamayacağına inanıyoruz. Bu nedenle bir kez daha kapsamlı ve gerçekçi bir yaklaşım benimsenmesi ve diplomatik bir çözüm aranması çağrısında bulunuyoruz"

Müzakere masası vurgusu

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, savaşın sona ermesi için tarafların görüşmelere yönelmesi gerektiğini ifade etti.