California Valisi Newsom'dan Trump'a Ulusal Muhafız hamlesine sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilerde Ulusal Muhafızları görevlendirmesinin ardından California Valisi Gavin Newsom, federal hükümete karşı dava açacaklarını bildirdi.

Newsom, MSNBC kanalına, Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilere ilişkin demeç verdi.

Trump'ın California eyalet yönetiminin rızası olmadan eyaletin Ulusal Muhafızları'nı federal yetki altına almasına karşı duracağını dile getiren Newsom, bu durumun ABD tarihinde çok az emsalinin bulunduğunu vurguladı.

'Yarın dava açıyoruz'

Newsom, Trump'ın "Ulusal Muhafızları devraldığını açıkladığından beri yangına körükle gittiğini" savunarak, bu durumu "yasa dışı, ahlaksız ve anayasaya aykırı bir eylem" olarak nitelendirdi.

Trump'ın Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilerde Ulusal Muhafızları görevlendirmesinin ardından federal hükümete karşı dava açacaklarına işaret eden Newsom, "Ve bu teoriyi yarın bir dava ile test edeceğiz" ifadesini kullandı.

Newsom, Trump'ın yayımladığı başkanlık kararnamesinde, Savunma Bakanlığı'nın eyalet valisiyle koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğinin belirtildiğine dikkat çekerek, eyalet valisiyle hiçbir zaman koordinasyon sağlanmadığını dile getirdi.

ABD Başkanı Trump'ın daha önce de çeşitli acil durumlara müdahale etmek üzere Ulusal Muhafızları görevlendirdiğine işaret eden Newsom, "Yerel kolluk kuvvetleriyle karşılıklı yardım sistemi kapsamında işbirliği içinde çalışmakta bir sorunumuz yok ama bir protokol var, bir süreç var. O, bunları umursamadı ve en kötüsü de tamamen yalan söyledi" diye konuştu.