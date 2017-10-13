California'daki yangın etkisini artırıyor: 31 ölü

13 Ekim 2017

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde çıkan ve tüm çabalara rağmen söndürülemeyen yangınlarda can kaybı 31'e yükseldi. Bölgede 400'den fazla kişiden haber alınamıyor.

California tarihinde en çok can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçen yangında 8 bini bulan itfaiye görevlisi, tampon bölgeleri genişletmek için çabalıyor.

Olayda North Bay adlı bölgede yer alan 77 bin fazla alan yandığı, 3 bin 500 ev ve iş yerinin kül olduğu gelen bilgiler arasında. Kırsal yangın, bölgeden binlerce kişinin tahliye edilmesine yol açtı. Yetkililer, evlerini terk etmek istemeyenlere, "kendi başlarının çaresine bakmak" zorunda olduklarını söylüyor.

Yangının çıkış nedeni hâlâ araştırılırken, yetkililer pazar gecesi yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle elektrik hattının devrilmesiyle başlamış olabileceğini söylediler.