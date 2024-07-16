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Cami yakınında silahlı saldırı: 4 ölü

Umman'ın başkenti Maskat'ta bir cami yakınında silahlı saldırı gerçekleşti. Yaşanan olayda, 4 kişi ölürken birkaç kişi de yaralandı.

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Umman'ın başkenti Maskat'ın al-Wadi al-Kabir semtindeki bir cami yakınında akşam saatlerinde ateş açıldı.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisten yapılan açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

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