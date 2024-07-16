Cami yakınında silahlı saldırı: 4 ölü
Umman'ın başkenti Maskat'ta bir cami yakınında silahlı saldırı gerçekleşti. Yaşanan olayda, 4 kişi ölürken birkaç kişi de yaralandı.
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Umman'ın başkenti Maskat'ın al-Wadi al-Kabir semtindeki bir cami yakınında akşam saatlerinde ateş açıldı.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisten yapılan açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.