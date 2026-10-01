Candy Crush, Minecraft ve Valorant’a soruşturma: 9 şirket mercek altında

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Avrupa Birliği (AB), popüler video oyunlarındaki sanal para ve oyun içi satın alma sistemleri için harekete geçti. Dokuz oyun şirketi hakkında tüketici hakları kapsamında koordineli soruşturma başlatıldı.

Soruşturmalar kapsamında Candy Crush Saga, Minecraft, Clash of Clans, Valorant, Hunt: Showdown 1896, Forge of Empires, Mech Arena, Gardenscapes ve For Honor gibi oyunlar incelenecek.

Gerçek maliyet gizleniyor mu?

AB'nin incelemesinde oyun içindeki ürünlerin gerçek para karşılığının oyunculara açık biçimde gösterilip gösterilmediğine bakılacak. Birden fazla sanal para biriminin ve bunlar arasındaki dönüşümlerin satın alınan ürünün gerçek maliyetini gizleyip gizlemediği de değerlendirilecek.

Oyuncuların ihtiyaç duyduklarından daha fazla sanal para satın almaya yönlendirilip yönlendirilmediği, satın alma öncesinde yeterli bilgi verilip verilmediği ve 14 günlük cayma hakkına ilişkin uygulamalar da soruşturmanın kapsamında olacak.

Özellikle çocukların zararlı veya adil olmayan uygulamalardan korunmasına yönelik önlemler mercek altına alınacak.

Soruşturmalar Crytek, InnoGames, King, Mojang, Plarium Europe, PLR Worldwide Sales, Riot Games, Supercell ve Ubisoft'u kapsıyor.

Activision Blizzard UK hakkında ise Diablo Immortal ve Call of Duty Mobile oyunları nedeniyle ayrı bir inceleme yürütülüyor. Bu incelemede sanal para satışlarının yanı sıra kişisel verilerin toplanması, bağımlılık yaratabilecek oyun tasarımları, ebeveyn kontrolleri ve çocuklara yönelik pazarlama uygulamaları değerlendiriliyor.