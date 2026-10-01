Çin ABD çiplerine yeni yol buldu: 100 bin çip için 7 milyar dolar

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ABD ile Çin arasındaki yapay zekâ rekabetinde yeni bir model ortaya çıktı. Tencent, doğrudan satın almakta zorlandığı gelişmiş yapay zekâ çiplerine Oracle’ın Güneydoğu Asya’daki veri merkezleri üzerinden erişecek.

Beş yıllık anlaşmanın yaklaşık 100 bin gelişmiş yapay zekâ çipini kapsadığı ve toplam değerinin 7 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Böylece çipler Çin’e gönderilmeden Tencent’in ihtiyaç duyduğu hesaplama gücü şirketin kullanımına açılacak.

100 bin çip Çin'e gitmeden kullanılacak

Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre Tencent, Oracle’ın Güneydoğu Asya’daki birden fazla veri merkezinde bulunan yaklaşık 100 bin gelişmiş yapay zekâ çipine erişim sağlayacak.

Anlaşmanın Tencent’in şimdiye kadar yaptığı en büyük yurt dışı altyapı kiralama işlemi olduğu, toplam tutarın yaklaşık yüzde 30’unun peşin ödeneceği belirtiliyor.

Modelin en dikkat çekici tarafı, işlemcilerin fiziksel olarak Çin’e gönderilmemesi. Tencent, çipleri kendi veri merkezlerine ithal etmek yerine Oracle altyapısında çalıştıracak ve yapay zekâ modellerini eğitmek için gereken kapasiteye uzaktan erişecek.

Anlaşmada kullanılacak işlemcilerin tam modeli açıklanmadı. Haberlerde Nvidia’nın gelişmiş yapay zekâ işlemcilerine işaret edilse de Tencent ve Oracle hangi modelin kullanılacağını resmen duyurmadı.

ABD kısıtlamaları sürerken Oracle kritik kapı oldu

Washington, Çin’in gelişmiş yapay zekâ ve yüksek performanslı bilgi işlem çiplerine erişimini yıllardır lisans ve ihracat kontrolleriyle sınırlandırıyor.

Tencent-Oracle anlaşmasının farkı, işlemcilerin Çin’e ithal edilmesi yerine bölgedeki veri merkezlerinde tutulması. Bu yapı, fiziksel çip sevkiyatından çok hesaplama kapasitesine erişimi öne çıkarıyor.

Anlaşma aynı zamanda Oracle’ın küresel yapay zekâ altyapısındaki ağırlığını da gösteriyor. Şirketin son açıkladığı çeyrekte bulut altyapısı geliri yıllık yüzde 121 artarak 7,4 milyar dolara çıktı. Gelecekte teslim edilecek sözleşmelerin toplam değerini gösteren kalan performans yükümlülükleri ise 664 milyar dolara ulaştı.

Tencent anlaşması, Oracle’ın yapay zekâ yarışında yalnız ABD’li şirketlere değil, Çinli teknoloji gruplarına da bölge dışından hesaplama gücü sağlayabilecek konuma geldiğini ortaya koyuyor.

Yapay zekâ yarışında cephe veri merkezlerine kayıyor

Tencent’in 7 milyar dolarlık yatırımı, Çin’de sertleşen yapay zekâ rekabetinin de bir sonucu. Alibaba, ByteDance ve DeepSeek gibi şirketler gelişmiş modeller üzerinde çalışırken Tencent de Hunyuan model ailesini büyütüyor ve yapay zekâyı WeChat dahil mevcut hizmetlerine entegre etmeye çalışıyor.

Bu yarış şirketin harcamalarına da yansıyor. Tencent’in sermaye harcamaları ikinci çeyrekte yıllık yüzde 176 artarak 53 milyar yuan seviyesine çıktı. Oracle anlaşmasının da etkisiyle serbest nakit akışı on yılı aşkın sürenin ardından ilk kez çeyreklik bazda negatife döndü.

Gelişme, ABD-Çin çip savaşının yeni cephesinin veri merkezleri olabileceğini gösteriyor. Washington’ın kontrolleri büyük ölçüde gelişmiş işlemcilerin Çin’e fiziksel sevkiyatını hedeflerken, küresel bulut şirketlerinden kiralanan hesaplama kapasitesi yeni bir alan açıyor.

Tencent’in 7 milyar dolarlık anlaşması da bu dönüşümün en büyük örneklerinden biri: çipler Çin’e gitmiyor, ancak sağladıkları hesaplama gücü Çinli bir teknoloji devinin yapay zekâ yarışında kullanılmaya devam ediyor.