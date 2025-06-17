Canlı yayında hedef alınan spiker İran'a kahraman ilan edildi: Posteri meydana asıldı

İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sırasında canlı yayında hedef alınan İran devlet televizyonu (IRIB) spikeri Sahar Emami, ülkede 'kahraman' ilan edildi. Emami'nin fotoğrafı, başkent Tahran'daki en işlek noktalardan biri olan Veliasr Meydanı'na asılan büyük bir afişte yer aldı.

Ne olmuştu?

Saldırı, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın İran Devlet Televizyonu'nun Tahran'daki genel merkezinin hedef alınabileceğine dair açıklamasından sadece saniyeler sonra gerçekleşti. Katz, "İran propaganda ve kışkırtma örgütü ortadan kalkma yolundadır." ifadelerini kullanarak IRIB'e yönelik bir saldırı sinyali vermişti.

Saldırı esnasında canlı yayın devam ediyordu. Programı sunan Sahar Emami, patlama anında yayını terk etmek zorunda kaldı. O sırada stüdyoda tekbir seslerinin yükseldiği kaydedildi. Olayın ardından kanalda görevli bazı çalışanların hayatını kaybettiği açıklandı.