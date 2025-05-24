Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde 78. Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes şehri dahil olmak üzere geniş çaplı elektrik kesintisi meydana geldi.

Trafik ışıkları çalışmazken, festivaldeki film gösterimlerinde aksamalar yaşandı.

160 bin haneye elektrik verilemedi

Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde valilik tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.00 sıralarında geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandığı duyuruldu. Fransız elektrik iletim operatörü RTE servislerinin kesintiyi gidermek için çalıştığı belirtildi. Halka seyahatlerinde dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Fransız elektrik iletim operatörü RTE'nin sosyal medya hesabından hesabından yapılan açıklamada ise elektrik kesintisinin Cannes şehri ve çevre kasabaları etkilediği, 160 bin haneye elektrik verilemediği aktarıldı. Elektrik kesintisinden etkilenen noktalarda trafik ışıklarının çalışmadığı, ulaşımda zorluk yaşandığı belirtildi.

Fransız medyasındaki haberlere göre RTE, gece saatlerinde bir trafo merkezinde yangın çıktığını, bunun hattı zayıflattığını belirtirken, sabah saatlerinde ise bir elektrik direğinin devrildiğini aktardı. Fransız polisi, kundaklama ihtimalinin araştırıldığını, şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığını ifade etti.

Cannes Film Festivali'nde aksama yaşandı

Alpes-Maritimes bölgesine bağlı Cannes kentinde düzenlenen ve bugün sona ermesi beklenen dünyaca ünlü Cannes Film Festivali de kesintiden olumsuz etkilendi.

Festivaldeki film gösterimlerinde kısa süreli aksama meydana geldiği belirtildi. Jeneratör kullanılarak gösterimlere yeniden başlandığı öğrenildi. Festival organizatörleri kapanış töreninin akşam saatlerinde planlandığı yapılacağını duyurdu.