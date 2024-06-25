Çekya'dan Türkiye açıklaması: 'Önemli ticaret ve yatırım ortağımız'

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Çekya arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yılında Ankara'yı ziyaret etmekten onur duyduğunu belirten Lipavsky, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda yarın yapılacak Çekya-Türkiye maçında, iyi olanın kazanmasını diledi.

Lipavsky, Türkiye'nin Çekya'nın yalnızca uzun süreli bir müttefiki olmadığını, birçok alanda son derece önemli bir ortağı da olduğunu vurguladı.

İki ülke arasında son dönemlerde tarım, çevre ve ticaret alanları da dahil, çeşitli alanlardaki işbirliğinin arttırılmasına yönelik atılan adımları takdir ettiğini söyleyen Lipavsky, "Türkiye önemli ticaret ve yatırım ortağımızdır. Ticaretimiz geçtiğimiz yıl 6 milyar avro seviyesine ulaştı ve sürekli büyümekte. Bunu daha da artırmak için büyük bir potansiyel görüyoruz. Türkiye'nin yasa dışı göçle mücadelesini takdir etmek istiyorum. Bu alandaki işbirliğimizi derinleştirebileceğimizi umuyorum" diye konuştu.

Lipavsky, Avrupa Birliği'nde (AB) Çekya'nın Ankara ile olumlu bir gündem geliştirmesini uzun vadede destekleyen bir ses olduğunu söyleyerek "Temel değerler, ticaret, güvenlik konuları veya dış politika gibi çeşitli alanlardaki daha yakın işbirliğimizin bizi güçlendireceğine ve bir araya getireceğine inanmaktayım" ifadesini kullandı.

Lipavsky, ülkesinin ve Türkiye'nin 25 yıldır Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütünün (NATO) müttefiki olduğunu belirterek yakın zamanda Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılımı için Bakan Fidan'a da teşekkür etti.

NATO'nun herkes için "güvenliğin garantisi" olduğunu belirten Lipavsky, aynı zamanda Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesini takdir etti.

Bakan Lipavsky, DEAŞ'ın dünyanın çeşitli yerlerinde yeniden baş gösterdiğini belirterek örgütün sınır ötesi faaliyetleriyle etkili bir şekilde mücadele edilmesinin şart olduğunu vurguladı.

"Çek Cumhuriyeti'ne yönelik en büyük tehdit, Rus emperyalizmidir"

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Lipavsky, "Çek Cumhuriyeti'ne yönelik en büyük tehdit Rus emperyalizmidir. Ukrayna 2,5 yıldır acımasız Rus saldırganlığından acı çekiyor. Siyasi, insani ve askeri anlamda yardımımıza ihtiyacı var"

Lipavsky, yaptırım politikası için Avrupa'da birliğin şart olduğunu vurgulayarak bu zamana kadar Ukrayna'ya verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Bakan Lipavsky, "Ukrayna'ya yardım etmek, aynı zamanda Çek Cumhuriyeti'ne ve tüm Avrupa'ya yardım etmek demektir" ifadesini kullandı.

Basın mensuplarının göçmenlerle ilgili sorusunu yanıtlayan Lipavsky, görüşmelerin genel bir çerçevede yapıldığını ve göçmenlik meselesi hakkında detaylı konuşulmadığını söyledi.

Lipavsky, AB'nin Çekya için önemine işaret ederek "Yasa dışı göçmenlik sadece Avrupa, AB dışında değil, bunu diğer ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti gibi ülkelerle detaylı bir şekilde görüşmek zorundayız" dedi.