Cem Uzan, Paris’teki 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

Cem Uzan ve ailesinin, Türkiye’deki şirket ve gayrimenkullerine el konulup satıldığı gerekçesiyle Fransa’da açtığı yaklaşık 68 milyar dolarlık tazminat davasında karar çıktı. Paris’te görülen davada mahkeme, dosyayı yetkisizlik gerekçesiyle reddetti.

Böylece Uzan tarafının 2021 yılında başlattığı ve yaklaşık beş yıldır devam eden yüksek tutarlı tazminat girişimi sonuçsuz kaldı. Mahkeme ayrıca, Uzanların davalılara toplam 100 bin euro ödeme yapmasına karar verdi.

Mahkeme: Fransız yargısı kamu hizmeti işleyişine müdahale edemez

Mahkeme kararında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) bir kamu tüzel kişiliği olduğu vurgulanırken, Fransız mahkemelerinin yabancı bir devletin kamu hizmetlerinin işleyişine müdahale etme yetkisinin bulunmadığına işaret edildi.

Kararda ayrıca, Uzan tarafının Türk mahkemelerinin yetki alanını aşmak amacıyla “yapay bir hukuki zemin” oluşturmaya çalıştığı değerlendirmesine yer verildi. Bu çerçevede dava, esastan değil görev ve yetki yönünden reddedildi.

Fransa’daki tahsil sürecinde TMSF lehine kritik kararlar

Dosya, Fransa’daki önceki yargı kararlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, TMSF lehine yürüyen sürecin son halkası olarak öne çıktı.

Paris İstinaf Mahkemesi, şubat ayında TMSF’nin Uzanlar aleyhine aldığı kararın Fransa’da icrasına onay vermiş; İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararının Fransa’da tanınması ve uygulanmasının önünü açmıştı. Kararda, TMSF’nin alacak tahsil talebinde bulunma hakkına sahip olduğu, uyuşmazlıkta Türk mahkemelerinin yetkili olduğu ve Türkiye’deki yargılamada adil yargılanma ilkelerine uyulduğu vurgulanmıştı.

Bu kararlarla birlikte, TMSF lehine hükmedilen ve faizleriyle birlikte yaklaşık 19 milyon dolar seviyesine ulaştığı belirtilen alacağın Fransa’da tahsili süreci de hız kazanmış oldu.

Paris’teki kasa ve banka hesaplarına tedbir

Fransız yargısının Türk mahkemesi kararlarının Fransa’da da geçerli olduğuna hükmetmesinin ardından, TMSF’nin Uzan’ın Fransa’daki malvarlıklarına yönelik adımlar attığı da daha önce kamuoyuna yansımıştı.

Buna göre, Cem Uzan’ın Paris’teki konutunda bulunan özel kasaya el konulduğu ve Fransız bankalarındaki hesaplarına ihtiyati tedbir uygulandığı belirtilmişti. Bu gelişmeler, Fransa’daki icra ve tahsil sürecinin fiilen devreye girdiğine işaret etmişti.

TMSF: Kamu zararı bugünkü değerle 17,4 milyar dolar

TMSF’nin daha önce yaptığı açıklamalarda, Uzan ailesinin yönetimindeki İmar Bankası’nda çift kayıt tutulması nedeniyle yaklaşık 6,5 milyar dolar kamu zararı oluştuğu belirtilmişti. Fon, söz konusu zararın kamu kaynaklarıyla karşılandığını ve mağdurlara ödeme yapılabilmesi için Hazine’den borçlanıldığını ifade etmişti.

TMSF, bu tutarın Devlet İç Borçlanma Senetleri’ne (DİBS) endekslenmesi halinde bugünkü değerinin yaklaşık 17,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını da açıklamıştı.

Öte yandan, Uzan ailesinin ÇEAŞ ve Kepez Elektrik üzerinden açtığı ve faizlerle birlikte yaklaşık 23,5 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı belirtilen Libananco tahkim davası da daha önce Türkiye lehine sonuçlanmıştı.