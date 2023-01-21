Cezayir ile ABD iki ülke ilişkilerini görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lamamra’nın ABD’li Bakan Yardımcısı Sison’u kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Lamamra ile Sison’un, ikili ilişkiler ve Cezayir ile ABD arasındaki stratejik diyalog ve ekonomik işbirliğini güçlendirme imkanları üzerinde durduğu ifade edildi.

Tarafların ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili bir dizi konuyu da görüştükleri aktarılan açıklamada, çok taraflı diplomasiyle ilgili çeşitli konuların da gündeme alındığı kaydedildi.