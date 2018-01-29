Cezayir, nükleer denemeler için Fransa'dan tazminat istiyor

29 Ocak 2018

Cezayir'in, topraklarında gerçekleştirdiği nükleer denemelerin mağdurları için Fransa'dan tazminat istediği bildirildi.

Cezayir Mücahitler Bakanı Et-Tayyib Zeytuni, düzenlediği basın toplantısında, Fransa'nın Cezayir'deki nükleer denemelerine işaret ederek, söz konusu denemelerin yol açtığı zararın tazminine ilişkin dosyanın incelenmesi adına iki ülke arasında ortak bir komisyon oluşturulacağını ifade etti.

"Fransa'dan 100 kilometrekarelik alana yayılan nükleer denemeleri için tazminat talep ettik. Nükleer radyasyondan etkilenen grup ve kişilerin yanı sıra zarar gören alanın tazmini için Fransa'ya bazı öneriler sunacağız" diyen Zeytuni, ülkesinin, Fransa'nın mağdurlar için daha önceden sunduğu önerileri kabul etmediğinin altını çizdi.

Fransa tarihinde kara bir leke

Fransa, 1966-1996 yıllarında eski sömürgesi Cezayir ve deniz aşırı toprağı Fransız Polinezyası'nda yaklaşık 210 nükleer deneme gerçekleştirmişti. Polinezya'da yapılan 193 nükleer denemenin 147'si yer altında gerçekleşmişti.

Fransa tarihinde "kara bir leke" olarak değerlendirilen nükleer denemelerden 100 binden fazla kişinin etkilendiği tahmin ediliyor. Nükleer denemeler, Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac döneminde sona erdirilmiş ve kurbanlara tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Fransa, nükleer denemelerden zarar görenlerin çoğu asker yaklaşık 500 kişi olduğunu öne sürerken, Cezayir ise bu asker ve sivil 18 bin kişinin denemelerden etkilendiğini, çoğunun birkaç sene içinde hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Fransa'da 2010'da nükleer deneme mağdurlarına tazminat ödenmesini öngören bir yasa yürürlüğe girse de sadece 20 kişiye tazminat ödenmişti. Resmi olmayan rakamlara göre bugün hayatta olan 3 bin kurbandan en az yüzde 35'inin kanserle mücadele ettiği biliniyor.

Kaynak: AA