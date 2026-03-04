ChatGPT'den yardım aldı, iki erkeği zehirleyerek öldürdü

Güney Kore’de büyük yankı uyandıran cinayet soruşturmasında 22 yaşındaki Kim soyadlı bir kadın, üç erkeğin içeceklerine ilaç karıştırmakla suçlanıyor. Aralık 2025 ile Şubat 2026 ayları arasında gerçekleştiği belirtilen olaylarda bir kişi hayatta kalırken iki kişi hayatını kaybetti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin “revize edilmiş psikopati kontrol listesi” testine tabi tutulduğu ve klinik psikopati sınırının üzerinde puan aldığı açıklandı. Toplam 40 puan üzerinden değerlendirilen testte 25 ve üzeri puan alan kişiler psikopat olarak sınıflandırılıyor.

Blincini kaybetti ancak hayatta kaldı

Polis kayıtlarına göre ilk olay 14 Aralık’ta meydana geldi. Şüpheli, Gyeonggi eyaletinin Namyangju kentinde bir kafede buluştuğu erkek arkadaşına benzodiazepin içeren bir içecek verdi. İlacı içen kişi bilincini kaybetti ancak hayatta kaldı.

Otel odasında ölü bulundu

Daha sonra 28 Ocak’ta Gangbuk bölgesindeki Suyu semtinde bir motele giren şüpheli, birlikte geldiği 20’li yaşlardaki bir erkekle odaya giriş yaptıktan yaklaşık iki saat sonra yalnız başına ayrıldı. Ertesi gün söz konusu kişi odasında ölü bulundu.

Benzer yöntemle 9 Şubat’ta başka bir erkek daha öldürüldü.

ChatGPT’ye “ölümcül doz” soruları sordu

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, zanlının internet arama geçmişinde dikkat çekici sorular tespit etti. Yetkililere göre Kim, ChatGPT’ye şu soruları yöneltti:

- Uyku ilacı alkolle birlikte alınırsa ne olur?

- Tehlikeli sayılan doz ne kadardır?

- Bu ölümcül olabilir mi?

- Birini öldürebilir mi?

Ayrıca her olayda kullanılan ilaç miktarının giderek arttığı da tespit edildi. Bu bulgular üzerine şüpheli hakkında yöneltilen suçlama “kasten yaralama sonucu ölüm” suçundan “tasarlayarak cinayet” suçuna yükseltildi.

Kimliğin açıklanmaması tartışma yarattı

Polisin zanlının kimliğini açıklamaması Güney Kore’de kamuoyunda tepkiye yol açtı. Ölen kişilerden birinin ailesi, katilin kimliğinin gizli tutulmasının anlaşılmaz olduğunu belirtti.

Buna rağmen sosyal medyada bazı kullanıcılar şüphelinin fotoğrafı ve kişisel bilgilerini paylaşarak kimliğini ifşa etti. İlginç bir şekilde bazı sosyal medya kullanıcılarının şüpheliyi savunan yorumlar yapması da ülkede ayrı bir tartışma başlattı.

Soruşturma kapsamında savcıların, güvenlik kamerası kayıtları, adli tıp bulguları, zanlının itirafı ve dijital verileri içeren kapsamlı bir dosya hazırladığı bildirildi.