Chery OMODA 5'e iki ödül

Chery OMODA 5, Meksika’nın ulusal otomotiv değerlendirmesi noktasındaki en yetkili mecrası kabul edilen Autoshow TV’nin ev sahipliğinde her yıl düzenlenen otomotiv ödülleri kapsamında “Yılın En İyi SUV’u” ve “Yılın En İyi Orta Boy Crossover Aracı” ödüllerini kazandı. Meksika’nın %95’ini kapsayan bir medya kuruluşu olan Autoshow TV’nin verdiği prestijli ödüller, Chery OMODA 5 modelinin bilinirliğini ve rakipleri karşısındaki başarısını kanıtlıyor. Chery’nin küresel pazarlara uygun olarak tasarladığı ilk model olan OMODA 5, benzersiz tasarımı, fütüristik akıllı teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle genç kullanıcıların beğenisini kazandı. OMODA 5’in yakaladığı popülarite, modaya uygun ve trendleri takip eden yaşam tarzındaki müşterileri hedefliyor.

OMODA ile paralel evrene odaklanıldı

Dünyanın dört bir yanındaki genç kitleye hitap etmek üzere geliştirilen, tamamen yeni bir model serisi olan OMODA için tanıtılmadan önce yerel pazarlarda kapsamlı araştırmalar ve analizler yapıldı. Sonuç olarak OMODA ekibi, gençlerin popüler yaşam tarzına uygun çözüm olarak “CROSS” tanımına odaklandı. Günümüzde oldukça popüler hale gelen, sanal ve gerçek dünyadaki kimlikler ve rollerin “çapraz” yani segmentler arasındaki geçişleri, OMODA’nın geliştirilmesine ilham kaynağı oldu. Bu nedenle aracı başka bir paralel evrenden günümüz dünyasına getirmek, genç kullanıcılara ileri tasarım ve geleceğin teknolojisini sunmak, gerçek dünyanın geleneksel kısıtlamalarını aşmak ve geleceği öngörmek üzere OMODA, kendine has özellikleriyle yeni nesilde ileri teknoloji ve aidiyet duygusu yaratıyor.

Chery OMODA, Ar-Ge ve üretim açısından dünya genelindeki tüm büyük pazarlardaki kullanıcıların ihtiyaçlarını ve pazar erişim kurallarını tam olarak yerine getiriyor. Sadece küresel “5 Yıldız”lı güvenlik standartlarına göre Crossover tarzı SUV’lar sunmakla kalmayan Chery OMODA, aynı zamanda kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak üzere yerelleştirilmiş sürüş ortamına uygun ürünler için geliştirmeler ve testler yapıyor.

“O-UNIVERSE” ile yeni bir ekosistem oluşturuluyor

Chery OMODA, genç kullanıcı gruplarını etkilemek için tasarım ve donanımın yeterli olmadığını biliyor. Bağımsızlığına düşkün, bireysel olarak hareket eden, sosyal ve seyahatlerden keyif alan yeni nesil, şehirli trend belirleyiciler, ürünün kendisinden çok bilinirliğe ve etkileşime ihtiyaç duyuyor. OMODA, bu bağlamda “O-UNIVERSE” dünyasını oluşturdu ve söz konusu yeni ekosistemle birlikte büyüyor. OMODA, sadece her “OMODER” ile aynı yaklaşımı paylaşarak ve birlikte oynayarak, OMODA’nın gençlerle hareket ederek en moda Crossover-SUV markası olabileceğine inanıyor. Bu nedenle OMODA, O-UNIVERSE ekosistemini hayatlarının merkezinde tutan kullanıcılar için moda, yaratıcılık, teknoloji ve çevrecilik temalarında da onların yanında yer alan O-FASHION, O-LAB, O-TECH ve O-LIFE olmak üzere dört ana bölüm oluşturdu.

OMODA, artık sadece bir ulaşım aracı değil, kullanıcıların kimliğinin ve kişiliğinin bir ifadesi olan araçlarla ilgili yeni bir düşünme şekli ortaya koyuyor. Daha da önemlisi, OMODA ile araçlar birer soğuk makine olmaktan çıkıyor, her zaman ilgi alanlarına göre kullanıcısına eşlik edebilecek yeni bir ekoloji ortaya koyuyor. OMODA, “Gerçek dünyanın alışılagelmiş alışkanlıklarını yıkıyor ve geleceği önceden görerek” seyahat algımızı yeniliyor ve araçları yeniden tanımlıyor.