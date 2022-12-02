Chester'da yapılan ara seçimi İşçi Partisi kazandı

Ana muhalefet partisinin adayı Dixon, oyların yüzde 61'ini (17 bin 309) alırken Muhafazakar Partinin adayı Liz Wardlaw'ın oy oranı yüzde 22,4'te (6 bin 335) kaldı.

Chester'daki ara seçime katılım oranı yüzde 41,2 olarak açıklandı. Bu sonuçla Chester'da Muhafazakar Partiden İşçi Partisine yüzde 13,8'lik oy geçişi oldu. Bu sonucun, 1945'ten bu yana iki parti arasındaki 6. en büyük oy geçiş olduğu ifade edildi.

Ülkenin kuzeyindeki Wakefield'da haziranda yapılan ara seçimlerde ise Muhafazakar Partiden İşçi Partisine 12,7'lik oy geçişi olmuş, seçimi yine İşçi Partisi kazanmıştı.

Chester'daki seçim sonucu Muhafazakar Partide hayal kırıklığı yaratırken bu, partinin son iki lideri Boris Johnson ve Liz Truss'tan sonraki ilk seçim sınavı oldu.

Muhafazakar Parti, 1832'den bu yana Chester'da en kötü seçim sonucunu aldı.

"İnsanlar değişim istiyor"

Dixon, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, ara seçim sonucunun partisi adına önemine işaret ederek "İnsanlar değişim istiyor. Chester ve ülke genelindeki insanlar gerçekten endişeli" dedi.

Muhafazakar Partinin 12 yıllık iktidarında ekonomiyi kötü yönettiğini belirten Dixon, son genel seçimde onlara güvenen halkı hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Sunak, 24 Ekim'de partinin başına geçti

İngiltere'de Muhazafakar Parti, 23 Haziran'da yapılan ara seçimlerde Wakefield'da İşçi Partisine, Tiverton and Honiton'da ise Liberal Demokrat Partiye kaybetmişti.

O dönem parti lideri ve başbakan olan Boris Johnson'a istifa baskıları artmıştı. Johnson 7 Temmuz'da, halefi Liz Truss ise 20 Ekim'de istifa etmişti.

Sunak, 24 Ekim'de Muhafazakar Parti lideri, 25 Ekim'de de resmen İngiltere'nin yeni başbakanı olmuştu.