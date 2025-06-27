Çilek mobilya, Şili pazarına giriş yaptı

Fonksiyonel ve güvenli çocuk mobilyalarıyla bilinen Çilek, Latin Amerika’daki genişleme stratejisi kapsamında Şili pazarına giriş yaptı. İlk sevkiyatını tamamlayan marka, ülkedeki faaliyetlerine resmi olarak başladı.

Çilek İhracat Ekibi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şili, genç nüfusu ve modernleşen tüketim alışkanlıklarıyla bizim için büyük potansiyele sahip bir pazar. Sadece ürün göndermekle kalmıyor, aynı zamanda yaşam tarzı sunuyoruz. Güvenli, sağlıklı ve dayanıklı mobilya arayan ailelerin ilk tercihi olmayı hedefliyoruz."