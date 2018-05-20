Çin, ABD'den ithalatı artırma sözü verdi

20 Mayıs 2018

Çin, ABD ile ticaret dengesizliğini azaltmak için ABD'den daha çok mal ve hizmet alma sözü verdi.

Pekin yönetiminin en üst düzey ekonomi yetkilisi Liu He ile Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Washington'da beş gün süren ticaret görüşmeleri sonunda ortak açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Taraflar Çin'in ABD'den tarım ve enerji ürünleri ithalatında anlamlı bir artışta anlaştı. Bu ABD'nin büyümesine ve istihdamına olumlu katkı yapacak" denildi.

ABD de, Çin ile arasındaki yıllık 335 milyar dolarlık ticaret açığının kademeli olarak azaltılacağını belirtti.

Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamalarda, ticaret açığını 200 milyar dolar azaltmanın hedeflendiği kaydedilmişti. Görüşmeler sonunda yapılan açıklamada ise miktardan bahsedilmedi. Açıklamada, iki ülkenin daha önce birbirlerine uygulayacaklarını açıkladıkları gümrük vergileriyle ilgili bir bilgiye de yer verilmedi.

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