Çin, 'ABD'ye 200 milyar dolar teklifi' iddiasını reddetti

18 Mayıs 2018

Çin'in, ABD'nin ticaret fazlasının 200 milyar dolar azaltılması talebini kabul ettiği iddia edildi. Bloomberg News'in haberine göre, ABD yönetiminden bir yetkili, Çin'in Başkan Donald Trump'a ABD ile ticaret fazlasının Amerikan malları ithalatının artırılması ve diğer adımlar ile birlikte yılda 200 milyar dolar azaltılmasını teklif ettiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise, bu iddiayı reddetti. Açıklamada, haberin doğru olmadığı bildirildi.

Washignton'da temaslarda bulunan ve dün Trump ile görüşen Çin Başbakan Yardımcısı Liu He liderliğindeki heyet tarafından iletilen teklif çerçevesinde görüşmeler bugün de devam edecek. Çin'in ticaret açığını 2020 yılına kadar 200 milyar dolar aşağı çekmesi, ABD'nin talepleri arasında yer alıyor.

Anti-damping soruşturması durduruldu

Çin ayrıca bu sabah yaptığı açıklamada ABD'den sorgum ithalatı için başlatılan anti-damping soruşturmasının "kamunun çıkarı" için sona erdirildiğini duyurdu. Bu adım, Çin'in uzlaşmacı bir tutum takınmaya başladığı şeklinde yorumlandı.

Çin'in ABD' ye yönelik olarak sürekli fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığını söyleyen ABD Başkanı Trump, Çin'e ek 100 milyar gümrük vergisi getirilmesi için ülkesinin ticaret yetkililerine çalışma emri verdiğini duyurmuştu. ABD'nin Çin mallarına ek gümrük vergisi getirme kararına karşı harekete geçen Çin de, ABD'den ithal edilen ürünlere yeni ek vergiler uygulayacağını duyurmuştu.

İki ülke, henüz bu ek vergileri hayata geçirmedi ve uzlaşma sağlamak üzere bir süredir görüşmeler yürütüyor.

ABD, 200 milyar dolarlık ödün istiyor!