Çin, Afganistan'ın lityum ve altın madenlerine göz dikti

Taliban'ın haber ajansı Bakhtar'a göre, Yusuf vilayet genelindeki maden sahalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şu anda vilayetteki 25 madenin aktif olarak üretimde bulunduğunu belirten Yusuf, son bir yıl içerisinde de mermer, sülfür, taş kömürü ve çeşitli değerli taşların bulunduğu 18 yeni maden sahasının tespit edildiğini kaydetti.

Yusuf, Çinli iki şirketin Navur ilçesindeki lityum ve Mukur ilçesindeki altın madenlerinin işletmesi için kendilerine teklif götürdüğünü aktardı.

Yusuf, söz konusu yatırımların gerçekleşmesi halinde bunun vilayet ekonomisine büyük katkı sunacağını söyledi.

Çin ve Rus firmaları ülkedeki madenleri işletmeye en hevesli yatırımcılar olarak öne çıkıyor

Afganistan'da bakır, altın, uranyum, boksit, demir cevheri, krom, kurşun, çinko gibi metaller, kömür, sabuntaşı, pamuktaşı, alçıtaşı, sülfür ve mermer gibi maden yatakları bulunuyor.

Ayrıca, Afganistan lityum ve diğer nadir metaller açısından dünyanın en zengin rezervlerine sahip ancak, ülkede uzun yıllar süren çatışmalı ortam ülkedeki birçok ekonomik alanı olumsuz etkilediği gibi maden alanında da gelişmenin önüne geçti.

Taliban yönetimi ise ülkedeki ekonomik krizle baş etme hedefiyle yabancı şirketleri bu alanlarda yatırım yapmaya çağırırken, Çin ve Rus firmaları da ülkedeki madenleri işletmeye en hevesli yatırımcılar olarak öne çıkıyor.

Son olarak 5 Ocak'ta Taliban geçici hükümeti ile Çinli şirket CAPEIC arasında Afganistan'ın kuzeyindeki Amu Nehri çevresinde petrol arama ve çıkarma konusunda 25 yıl süreli bir sözleşme imzalandı.

Sözleşmenin imza töreninde Taliban yönetiminin Maden ve Petrol Bakan Vekili Şehabeddin Dilaver ve Çin'in Kabil Büyükelçisi Wang Yu bu adımın Afganistan ekonomisini ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini ifade etti.

Öte yandan, Taliban yönetimi kuzeydeki Badahşan vilayeti üzerinden Çin'e açılan Vuhan koridorunun aktif bir ticaret yoluna dönüşmesini istiyor ve bunun için de Çin hükümetinden destek bekliyor.