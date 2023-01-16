Çin, Alibaba ve Tercent’te “altın hisse” almaya hazırlanıyor

Dünya ajanslarına göre, Çin kamu kurumları Alibaba Group Holding ve Tencent Holdings'in birimlerinde "altın hisseler" olarak tanımlanan payları almak için kolları sıvadı.

Uzmanlara göre, teoride hükümetin yöneticileri aday göstermesine veya önemli şirket kararlarını etkilemesine izin veren bu hisse yapısı, yetkililere sektörü uzun vadede etkilemek için bir mekanizme sağlamış olabilir. Çin Siber Uzay İdaresi'nin (CAC) bir kolu, 4 Ocak'ta Guangzhou'daki bir Alibaba dijital medya yan kuruluşunun yüzde 1'ini aldı. Şirketin medya portföyünde, yayın platformu Youku ve mobil tarayıcı UC Web gibi işletmeler bulunuyor.

Alibaba'dan satın alınan hisselerin fonlanması, CITIC, China Post ve China Mobile gibi önde gelen devlet firmaları ile birlikte CAC tarafından destekleniyor