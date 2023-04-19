Çin beklentilerin üzerinde büyüdü

Çin ekonomisi, üç yıllık katı pandemi kısıtlamalarının sona ermesinin ardından tüketicilerin harcama çılgınlığına girmesiyle 2023'e sağlam bir başlangıç yaptı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, 2023 yılının ilk çeyreğinde Çin ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 büyüdü. Ekonomistler yüzde 4 büyüme bekliyorlardı. 2022'nin son çeyreğinde büyüme yüzde 2,9 olmuştu. 2023 ilk çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre de yüzde 2,2 büyüdü. Ekonomistlere göre, bu ekonomik hareketin ana nedeni, hanehalkı harcamalarındaki artış ve artan fabrika faaliyetleri…

İngiliz BBC Televizyonu “Hanehalkı tüketiminin ana göstergesi, bir önceki yıla göre yüzde 10.6 arttı. Aynı zamanda, ülkedeki fabrikaların üretimi, tahminlerin biraz altında kalsa da yüzde 3.9 arttı” diye not düştü. Bu arada, ülkenin havayolu endüstrisi için de güçlü bir toparlanma olduğuna dair sinyaller ortaya çıktı. Çin Sivil Havacılık İdaresi verileri, geçen ay 45 milyondan fazla yolcunun seyahat ettiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse üç kat arttığını gösterdi.

ING'nin Çin başekonomisti Iris Pang, 2023'ün tamamı için büyüme hedefini yüzde 5 olarak belirleyen Çin hükümetinin bu hedefe ulaşmak için altyapı yatırımlarına hız vermesi gerektiğini söyledi. İkinci çeyrek için GSYH büyüme tahminini yüzde 6 olarak ortaya koyan Pang, 2023'ün tamamı için büyüme tahminini yüzde 5 olarak koruduğunu da ifade etti.

Öte yandan Çin'in ekonomik toparlanmasının Sıfır-COVID politikasının sona ermesinin ardından yolunda olduğunu göstermesi ve talep görünümünü güçlendirmesiyle petrol yükseldi. ABD ham petrolü, Pazartesi günü dört haftanın en büyük günlük düşüşü olan yüzde 2 düşüşle kapattıktan sonra varil başına 81 doların üzerine çıktı.

IMF: Gelecek 5 yılda küresel büyümeye en büyük katkı Çin'den gelecek

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2023 sayısını "Zorlu Bir Toparlanma" başlığıyla yayımladı Raporu inceleyen Bloomberg’in haberine göre, Çin 2023-2028 döneminde küresel büyümeden yüzde 22,6'lık pay alacak. Çin'i yüzde 12,9'luk payla Hindistan, yüzde 11,3 ile ABD takip edecek.

Tahminlere göre Çin'in büyümeden aldığı pay ABD'nin 2 misli olacak. IMF, raporunda 2023 küresel büyüme tahminini yüzde 2.9'dan yüzde 2.8'e, 2024 tahmini yüzde 3.1'den yüzde 3'e düşürmüştü. Raporda sıkı para politikası ve Ukrayna'daki savaşın neden olduğu finansal sektör geriliminin yüksek belirsizlik ve riskler oluşturduğuna dikkat çekilmişti.

Avrupa borsaları Çin ekonomisindeki güçlü toparlanmayla yükseldi

Avrupa borsaları, yatırımcılar sektörün sağlığını değerlendirmek üzere ABD'li bankaların bilanço açıklamalarını izlerken yükseldi, Çin'de beklentilerin üzerinde ekonomik toparlanma görülmesi yatırımcı iştahını artırdı. Avrupa'nın en büyük şirketlerini hafta başlangıcında beş günlük kazanımları durdurarak bir yılın zirve seviyesinden gerilemesinin ardından yüzde 0.2 yükseldi. Bankacılık hisseleri sektör genelinde dün görülen kayıpları telafi ederek yüzde 0.8 yükseldi.