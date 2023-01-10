Çin, Covid'den kapattığı sınırlarını 3 yıl sonra açtı

Sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Guangcou şehrine Kanada’dan, Şıncın şehrine Singapur’dan ve Şanghay şehrine Yeni Zelanda’da gelen uçaklar, tedbirlerin kaldırılmasının ardından Çin'e yapılan ilk seferler oldu.

Çin'in son 20 yılda en yoğun havalimanı olan Pudong, salgın öncesinde, 2019’da, yılda 39 milyon yolcuya hizmet veriyordu. Karantina tedbirleri ve uçuş kısıtlamaları nedeniyle bu sayı 2022’de 1,64 milyona gerilemişti.

Uçak bilet rezervasyonları yüzde 62 arttı

Öte yandan, Çin ana karası ile Hong Kong arasındaki salgın kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasının ardından kara, deniz ve havayolu taşımacılığı başladı. Hong Kong’dan Çin'e giden uçaklar için bilet rezervasyonları yüzde 62 arttı.

İlk günde Hong Kong ile ana karadaki Şıncın şehri arasındaki gümrük kapılarında geçişlerin seyrek olduğu gözlendi. Futien gümrük kapısından bin 600, Vıncindu sınır kapısından ise 200 yolcunun geçtiği bildirildi. Çin, Covid-19 salgınının yeniden başlamasının ardından Mart 2022’de tüm vizeleri iptal ederek, sınırlarını dünyaya kapatmış ve uçuşlara sınırlama getirmişti.