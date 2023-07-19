Çin Dışişleri Bakanı Qing 3 haftadır kayıp

Bir süredir kameralara görünmeyen Çin Dışişleri Bakanı Qing Gang ile ilgili soru işaretleri oluştu. Ülke dışındaki muhalefete göre, Gang, Çin devlet televizyonunun ünlü sunucusu Fu Şiaotian ile gayrimeşru bir ilişki yürütüyordu. Bu nedenle, Çin lideri Şi Cinping tarafından cezalandırıldı. Fu Şiaotian, mart ayında dönemin Washington Büyükelçisi olan Qing ile röportaj yapmıştı. İkilinin çok “yakın göründüğü” bu röportaj, Çin kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.