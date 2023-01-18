Çin ekonomisi 2022'de yüzde 3 büyüdü

Bu, Covid-19 salgınının ilk etkilerinin hissedildiği 2020’deki yüzde 2,2’lik büyümenin ardından Çin'de 1976’dan bu yana kaydedilen en düşük yıllık hasıla artışı oldu.

Büyüme oranı, Çin hükümetinin 2022 yılı için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefinin gerisinde kaldı. Çin ekonomisi, en son 1976 yılında kaydedilen daralmanın ardından geçen 46 yılın büyük bölümünde, 2020 yılı hariç, yüksek büyüme oranlarını sürdürmüştü.

Ulusal İstatistik Bürosu, yılın son üç ayındaki büyümenin yüzde 2,9 olduğunu bildirdi. Çin ekonomisi 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 4,8, ikinci çeyreğinde yüzde 0,4, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 3,9 büyüme kaydetmişti.

UİB verilerine göre sanayi üretimi, aralıkta yüzde 1,3, 2022’nin genelinde ise yüzde 3,6 arttı. Tüketimin ve talebin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise aralıkta yüzde 1,8, yıl boyunca ise yüzde 0,2 azaldı.

Gayrimenkul yatırımı azaldı

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları yılın 12 ayında önceki yıla göre yüzde 5,1 artış gösterdi. Altyapı yatırımları yıllık yüzde 9,4, imalat yatırımları yüzde 9,1 artarken emlak sektöründeki krizin etkisiyle gayrimenkul yatırımları yüzde 10 azaldı.

Kentlerdeki işsizlik oranı kasım ayında yüzde 5,7 iken, aralıkta yüzde 5,5’e geriledi. 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı ise kasımda 17,1 iken aralıkta 16,7’ye düştü. Temmuz ayında yüzde 19,9’a çıkarak rekor düzeye ulaşan genç işsizliği, yıl boyunca yüksek seyretti.