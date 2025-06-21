Çin geliştirdi: Sivrisinek boyutunda insansız hava aracı

Çin’in Hunan vilayetinde faaliyet gösteren Ulusal Savunma Teknolojileri Üniversitesi’nden araştırmacılar sivrisinek boyutunda insansız hava aracı geliştirdi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre; minyatür insansız hava aracının keşif ve muharebe görevlerinde kullanılabileceği ifade ediliyor.

Çin Merkezi Televizyonu’nun askeri kanalında hafta sonu yayınlanan programda araştırmacılar, insansı makinelerden gözle görmenin güç olduğu minim drone’lara kadar muhtelif tipte robotları sergiledi.

Ulusal Savunma Teknolojileri Üniversitesi öğrencisi Liang Hexiang, “Elimde sivrisinek benzeri bir robot var. Bunun gibi minyatür biyonik robotlar, savaş alanında bilgi keşif ve özel görevler için özellikle uygundur” ifadelerini kullanıyor.

Videoda insansız hava aracı şöyle görünüyor: “Çubuk şeklindeki drone gövdesinin yanlarına yaprak benzeri yapıya sahip iki küçük kanat ve üç adet saç teli inceliğinde ‘ayak’ takılmış.”

Üretimi çok güç, çünkü...

Küçük boyutları nedeniyle bu yeni tip drone'ların üretimi oldukça güç. Çün sensörler, güç cihazları, kontrol devreleri ve diğer unsurlar çok küçük bir alana sığdırılmak durumunda.

Bu, mikroskobik cihazların mühendisliği, malzeme bilimi ve biyonik gibi çeşitli disiplinler arasında işbirliği gerektiriyor.