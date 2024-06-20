Çin Merkez Bankası, gösterge borç verme faiz oranlarını değiştirmedi

PBoC'den yapılan açıklamaya göre, bir yıllık kredi faiz oranı (LPR) %3,45'te, beş yıllık LPR ise %3,95'te sabit tutuldu. Piyasaların beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

Her iki oran da Şubat ayından bu yana değişmedi.

Çin'deki yeni ve ödenmemiş kredilerin çoğu bir yıllık LPR'ye dayanırken, beş yıllık oran ipoteklerin fiyatlandırılmasını etkiliyor.

Beş yıllık LPR, konut piyasasını desteklemek amacıyla Şubat ayında 25 baz puan düşürülmüştü.

PBOC Yetkilisi Pan Gongsheng, bir finans forumunda bankanın yedi günlük ters repo anlaşmasının faiz oranı gibi kısa vadeli bir faiz oranının piyasalara yön verip politika faizi haline gelmesine izin vermeyi düşüneceğini söyledi.

Yetkili, daha fazla ayrıntıya girmeden, diğer para politikası araçlarının politika faizleri olarak kademeli olarak ortadan kalkabileceğini söyledi.