Çin pamuk ithalatını 3'e katlamaya hazırlanıyor

20 Haziran 2018

EVRİM KÜÇÜK

Yurtdışı piyasalarda son 1 yılda yüzde 25'e yakın değerlenerek 0.90 dolar/pound seviyelerinde gezen pamuk fiyatlarına Çin'den doping bekleniyor. 2013 yılından bu yana pamuk ithalatını yüzde 50 azaltan Çin'in ithalatında, iç piyasada oluşan açığın tahminlerin üzerine çıkacağı beklentisiyle 2020 yılına kadar önemli bir artış öngörülüyor. Analistler, geçen yıl 1 milyon ton civarında gerçekleşen ithalatın yıllık 3 milyon tona yükselebileceği tahmininde bulunuyor.

Çin Tarım Bakanlığı, 2018- 2019 sezonu için pamuk ithalat tahminini yükseltti. Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 2018-2019 sezonunda 1.2 milyon ton pamuk ithal edileceğini tahmin eden Bakanlık, bu beklentisini 1.4 milyon tona çıkardı. Bakanlık ithalat tahminini, Çin’in pamuk ipliği tüketiminin bu yıl yüzde 1.2 artarak 8.4 milyon tona ulaşacağı beklentisi ile revize etti. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu da, 2018 için pamuk ithalat kotasının 800 bin ton artırılmasını onayladı. Dünyanın en büyük pamuk ithalatçısı olan Çin, 2013 yılından bu yana ilk kez ek kota duyurdu.

Bazı analistler ise Çin Tarım Bakanlığı’nın ithalat tahminini düşük buluyorlar ve ülkenin ithalatının 1.5-2.5 milyon ton aralığında olacağını öngördüklerini ifade ediyorlar. Dünyanın önde gelen tarım şirketlerinden Louis Dreyfus Company'nin pamuk platformu başkanı Tim Bourgois, Çin'in 2019/2020'ye kadar yıllık 2-3 milyon ton (10-15 milyon balya) pamuk ithalatı yapacağını söyledi. Harbin'de açıklama yapan Bourgois, 2017/18 sezonunda ülkenin ithalatının 5 milyon balyaya ulaşacağı tahmininde bulundu. Analist, Çin'de yerel kullanımın 2018/19'da 1.5 milyon balya artarak 41.5 milyon balyaya ulaşmasının beklendiğini ve oluşacak piyasada oluşacak açık nedeniyle ithalatın hızlı artacağını ifade etti.

Ülkede pamuk üretiminine, ekili alanların daralmasına bağlı olarak yüzde 5.8 azalarak 5.6 milyon tona ineceği tahmin ediliyor. Tarım Bakanlığ'nın açıklamasına göre, fırtınalar ve düşük hava sıcaklıklarının da üretimin azalmasında etkili oluyor.

2013'ten bu yana ithalatı yüzde 50 azalmıştı

Çin'in 2011-2012'de 5 milyon tonu aşan pamuk ithalatı, devlet stoklarının azaltılması çabaları nedeniyle geçen yıl 1 milyon ton civarında gerçekleşti. Çin 2013 yılından bu yana pamuk ithalatını yüzde 50 azalttı. Aynı dönem içinde ithalatçı ülkelerden Güney Kore, İtalya, Hong Kong ve Tayland'ın alımlarında sert düşüş yaşandı. 2013'den bu yana alımlarını artıran büyük ithalatçılar ise Türkiye, Vietnam, Honduras ve Hindistan oldu. Küresel pamuk ithalatının parasal büyüklüğü son 5 yılda yüzde 25 civarında gerileyerek 62.8 milyar dolardan 49.9 milyar dolara indi.

Çin'in ithalatında önemli bir artış yaşanmasının pamuk fiyatlarını güçlendireceği belirtiliyor. Uluslararası piyasalarda pamuk fiyatları son 1 yılda yüzde 25'e yakın artarak 0.90 dolar civarına geldi. Fiyatlar birkaç hafta önce 0.96 sent ile son 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı.