  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Çin-Tacikistan sınırında büyük deprem
Takip Et

Çin-Tacikistan sınırında büyük deprem

Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem medyana geldiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan'ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,8 olarak ölçerken, merkez üssünün, sınırın Tacikistan tarafındaki Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti.

Başkent Bişkek'te de hissedilen depremin ardından bazı vatandaşların binalardan sokaklara çıktığı gözlemlendi.

Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü, merkez üssündeki depremin şiddetini 8 olarak duyurdu.

 

Balonun sırrı çözüldü mü?

Çin Haberleri

Balonun sırrı çözüldü mü?
‘Yeni bir hayat için satılık’

Deprem Haberleri

‘Yeni bir hayat için satılık’
Bu konularda ilginizi çekebilir
çin deprem