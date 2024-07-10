Çin Ticaret Bakanlığı, AB uygulamalarının adaletini sorguluyor

Çin Makine ve Elektronik Ürünler Ticaret Odası'nın (CCME) talebiyle açılan bakanlık soruşturmasının 10 Ocak 2025'te sonlanması planlanıyor. Soruşturma sırasında, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve güvenlik ekipmanı gibi sektörlerde faaliyet gösteren Çinli şirketlerin hissedarlarından anket, duruşma ve saha çalışmaları yoluyla bilgi alınması, bu şirket ve ürünlere karşı 'haksız' uygulamaların incelenmesi öngörülüyor.

Korumacı AB'nin pervasız sübvansiyon çarpıtması

AB, Çin'in şirketlerine verdiği sübvansiyonların İspanya, Yunanistan, Fransa, Romanya ve Bulgaristan'da ilgili alanlarda faaliyet gösteren şirketlerle rekabette 'haksız avantaj' sağlayıp sağlamadığına dair soruşturma açmıştı. Çin ise AB'nin Çinli rüzgar türbini üreticilerine yönelik soruşturmasına karşılık AB'yi 'korumacılık' ve sübvansiyon tanımını 'pervasızca çarpıtmakla' suçlamıştı. AB ayrıca Romanya'da 455 megavatlık güneş enerjisi tesisi için teklif veren iki Çinli şirkete karşı soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan Çin, 13 Haziran'da AB'nin Çinli üreticiler hakkında yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından ülkeden ithal edilen elektrikli araçlara getirdiği ek gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) dava açabileceği uyarısında bulunmuştu. AB ise Çin'den ithal otomobiller hakkında yürüttüğü soruşturmanın ardından 4 Temmuz'da bu ürünlere yönelik yeni gümrük vergisini yürürlüğe sokmuştu.