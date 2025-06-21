Çin uluslararası ithalat fuarı için geri sayım başladı

Dünya’nın ikinci büyük ekonomisi olan, 2024 yılında 2,6 trilyon dolarlık ithalat yapan Çin, dünyadan daha fazla ithalat yapmak, yenilikçi ürünlerin Çinli tüketicilerin ilk kez göreceği zemini sağlamak amacıyla 2018 yılında düzenlemeye başladığı Çin İthalat Fuarı’na Türkiye’den daha fazla katılımcı bekliyor.

5-10 Kasım 2025 tarihlerinde Çin'in Şanghay şehrinde düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı Türkiye Tanıtım Toplantısı Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu 2019 yılından bu yana gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri’nde yapıldı.

"Çin pazarına büyük önem veriyoruz"

Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE)’nın, dünyanın dört bir yanından firmalara ürün ve hizmetlerini sergilemeleri için benzersiz bir imkân sunduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2025 yılında da Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu üstlenmekten dolayı büyük heyecan duyduklarını, fuarın sunacağı fırsatları sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

“Bu fuara katılım, sadece ürünlerimizi tanıtmamıza değil, aynı zamanda Çin ile dostluk ve iş birliği bağlarımızı güçlendirmemize de olanak tanıyor” diyen Eskinazi, “Çin pazarına büyük önem veriyoruz ve üyelerimize bu pazarın taşıdığı fırsatları en iyi şekilde anlatmak için tüm gayretimizi gösteriyoruz.

Geçmiş yıllarda katılımcılarımızdan aldığımız geri bildirimlerde, görüştükleri ziyaretçilerin çoğunun karar verici konumda olduklarını ve verimli iş birlikleri ile fuardan ayrıldıklarını memnuniyetle öğrendik. Türkiye, zengin ve çeşitli ürünleriyle her zaman küresel tarım pazarının önemli aktörlerinden biri olmuştur” dedi.

"Çin’in artan sağlıklı gıda talebine cevap vereceğiz"

Türkiye’nin, Çin’in “Orta Koridor” stratejisinde önemli bir geçiş ülkesi olarak öne çıktığını ifade eden Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle demiryolu, elektrikli araçlar ve teknoloji alanında ciddi planlamalar yapılmaktadır. Altyapıdan enerjiye, otomotivden dijital sektöre kadar uzanan kapsamlı bir ortaklık profili oluşmaktadır. Ülkemiz – özellikle Ege Bölgesi – verimli toprakları sayesinde dünyanın en kaliteli tarım ürünlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Ege Bölgesi, Akdeniz iklimi ile meyve, sebze ve kuru meyve üretimi ve ihracatında öne çıkmaktadır. Zeytinimiz, incirimiz, üzümümüz ve deniz ürünlerimiz, yalnızca Türk mutfağının temel unsurları değil, aynı zamanda uluslararası pazarlarda yoğun talep gören ürünlerdir. Son yıllarda dünyada organik ürünlere olan talep önemli ölçüde artmış, Türkiye de bu trende büyük bir istek ve kararlılıkla yanıt vermiştir. 2002 yılında 57.000 hektar olan organik tarım alanımız, bugün 500.000 hektarın üzerine çıkmıştır. Bu dikkat çekici artış, sürdürülebilir tarıma olan bağlılığımızın ve sağlık odaklı tüketici ihtiyaçlarını karşılama konusundaki yetkinliğimizin bir göstergesidir. Çin’in artan sağlıklı ve kaliteli gıda talebine, üstün kaliteli organik tarım ürünlerimizle yanıt vermeyi hedefliyoruz.

Geçtiğimiz yılki fuarda Türk zeytinyağı, kuru incir, kuru üzüm, kuru kayısı ve şaraplarımıza gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduk. Bu yıl özellikle kozmetik sektöründe faaliyet gösteren firmaların katılımını bekliyoruz. Ayrıca lojistik firmalarından da talep aldık. Türk firmalarının yoğun katılımıyla bu yıl Çin’de güçlü ve etkili bir görünürlük sergilemeyi arzuluyoruz. Kasım ayında Şanghay’da düzenlenecek bu büyük buluşmaya tüm firmalarımızı içtenlikle davet ediyoruz.”

Guoqing: "Çin, dünyanın en büyük pazarı"

Toplantıda konuşan Çin Uluslararası İthalat Fuarı Bürosu Genel Müdür Yardımcısı Li Guoqing, Türkiye’nin 2018 yılından bu yana çok iyi partnerleri olduğunun altını çizdi.

Çin İthalat Fuarı’nın devasa Çin pazarına sırtını dayadığını belirten Guoqing, “Çin 1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en büyük pazarı. 500 milyonluk orta gelir düzeyine sahip. Bu fuarın arkasında Çin Hükümeti’nin desteği var. CIIE, yeni ürün ve teknolojilerin tanıtıldığı, çıkış noktası oldu. Bugüne kadar 3 binden fazla yeni ürünü Çinli tüketiciler CIIE sayesinde tanıdı.

Çin’de Akdeniz Ton Balığı bu fuar sayesinde öğrenildi. Bugüne kadar Çin İthalat Fuarı’nda 5 milyar dolarlık kontrat imzalandı. 180’den fazla ülke bugüne kadar katılım gösterdi. CIIE, 280 bin metrekareye ulaştı” diye konuştu.

Türk gıda ürünlerinin tanıtımı yapılabilecek

Çin İthalat Fuarı’nın Çin medyasıyla iyi ilişkiler kurduğunu vurgulayan Guoqing, Çin medyası sayesinde Türk gıda ürünlerinin Çin’de tanıtımını yapabilecekleri müjdesini verdi.

Guoqing, Çin Devlet Televizyonu CCTV’nin Çin dışındaki 200’den fazla temsilciliğinin CIIE’ye destek verdiğini paylaştı. Gouqing, “Türkiye’ye has güzellikleri tüm dünyaya tanıtabiliriz. Zeytinyağı, kırmızı şarap, baklava, gülsuyu Türkiye’den görmek istediğimiz ürünlerin başında geliyor. Türk firmaları görüşmek istedikleri Çinli firmaları iletmeleri halinde iletişime geçerek fuara davet edip görüşmenizi sağlayabiliriz” dedi.

Aidong: “Çin Devlet Başkanı CIIE’ye özel ilgi gösteriyor”

Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in özel ilgisi olduğunu paylaşan Çin’in Ankara Ticaret Müşaviri Dou Aidong, 7 yıldır başarılı bir şekilde düzenlenen CIIE’nin ürün tanıtımına büyük katkı sağladığı gibi, yatırımcılarla satın almacıları başarıyla buluşturduğunu vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin yakın zamanda hayata geçirdiği ilave gümrük vergilerinin dünya ticaretine büyük darbe vurduğunu savunan Aidong, “Çin böylesi bir harekette bulunmadı. Bir Kuşak Bir Yol Projesi sayesinde Türkiye – Çin ilişkileri iyiye gitti. Çin, Türkiye’nin ikinci, Asya’nın birinci ticari partneri oldu. Türkiye’den 215 firma bugüne kadar CIIE’ye katıldı. Türkiye’den daha fazla firmanın bu sene katılmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hou Qian: “Türkiye’de 31 şubeyle faaliyet gösteriyoruz”

Çin ICBC Türkiye Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hou Qian, dünyanın en büyük ticari bankalarından biri olduklarını dünya çapında 49 ülke ve bölgede ofisleri olduğunu, 13 milyondan fazla kurumsal müşteriye ve 766 milyon bireysel müşteriye geniş bir yelpazede finansal ürünler ve yüksek kaliteli finansal hizmetler sunduklarını, ICBC Turkey’in, 2015 yılında kurulduğunu ve Türkiye'de açılan ilk Çin bankası olduklarını Türkiye’de 31 şubeyle faaliyette bulunduklarını anlattı.

Türkiye'deki en geniş hizmet ağına sahip Çin sermayeli şirket olduklarının dillendiren Qian, “ICBC Turkey, kurulduğu günden bu yana 'Kuşak ve Yol' ve 'Orta Koridor' girişimleri kapsamında Çin ve Türkiye arasındaki derinlemesine iş birliğine hizmet etmeye kendini adamıştır.

Limanlar, elektrik, madencilik, yeni enerji ve diğer alanlar dahil olmak üzere stratejik açıdan önemli bir dizi altyapı projesine aktif olarak katılmış ve desteklemiş, Türkiye'nin Doğu-Batı ticaret merkezindeki kilit konumunu güçlendirmeye yardımcı olmuştur.

CIIE’de müşterilerimizin iş ortağı bulmaları ve finansman konularında destek sağlıyoruz. ICBC olarak alıcı ve satıcıları buluşturan bir platformumuz var. Alıcı ve satıcıları bir araya getiriyoruz. Kazan-kazan temelinde sonuçlar elde ediyoruz” dedi.

Işık: "CIIE bize Çin’le ticaret yapma kültürü kazandırdı"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, kendi firması Işık Tarım A.Ş.’nin Çin İthalat Fuarı’na bu yıl 5. kez katılacağını, her gittiklerinde memnun kaldıklarını, CIIE sayesinde Çin ile ticaret yapma kültürünü kazandıklarını dile getirerek, tüm ihracatçıları CIIE’ye katılmaya davet etti.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nın Tanıtım Toplantısına; EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz ve ihracatçı firma temsilcileri katılım gösterdi.