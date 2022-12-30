Çin, uluslararası uçuşlara kısıtlamaları kaldırıyor

Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle uluslararası uçuşlara getirilen sefer ve yolcu sayısı kısıtlamalarının, 8 Ocak 2023’ten itibaren uygulanmayacağı belirtildi. Buna göre, hava yolu şirketlerine Çin’den yurt dışı güzergahlara ve yurt dışından Çin’e haftada yalnızca bir uçuş hakkı tanıyan ve uçuşlardaki doluluk oranını yüzde 75 ile sınırlayan tedbirler yürürlükten kaldırılacak. Yerli ve yabancı hava yolu şirketleri, ikili hava taşımacılığı anlaşmaları uyarınca dış hatlarda seferlerini sürdürebilecek.

Aşamalı kabul edilecek

Öte yandan, Çin otoritelerinin ülkeye gelen dış hat seferlerindeki vaka sayısına göre “riskli” saydığı seferleri askıya almasını öngören uygulamaya da son verilecek. Uçuş personeli için kapalı devre çalışma, test ve karantina zorunlulukları kaldırılacak. Sivil Havacılık İdaresi, yerli ve yabancı hava yolu şirketlerinin uluslararası tarifeli uçak seferleriyle ilgili başvurularının aşamalı olarak kabul edilmeye başlanacağını bildirirken uluslararası uçuş kapasitesinin, 2023 yılı yaz ve sonbahar aylarında salgın öncesi düzeyi yakalaması hedefleniyor.

Çin, Covid-19 salgının başlarında, Mart 2020’de yayımladığı talimatla, uluslararası uçuşlara kısıtlama getirmişti. Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık’ta, Covid-19’un 8 Ocak 2023’ten itibaren “A kategorisi salgın hastalık” olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu.

Çinli tüketiciler hala endişeli

Son dönemde yapılan bir ankete göre, Çinlilerin çoğu, Covid ile ilgili kısıtlamalardaki gevşemeye rağmen hala evlerinden çıkmak istemiyor. Danışmanlık firması Oliver Wyman’ın yaptığı ankete katılan tüketicilerin %90’ından fazlası dışarı çıkmaktan kaçındıklarını söyledi. Ankete katılanların yaklaşık %60’ı, en azından önümüzdeki birkaç ay toplum içine çıkmaktan çekineceklerini söyledi.

ABD, Çin’den gelenlerden negatif test istemeye başladı

Pekin’in Covid-19 kısıtlamalarını hızla gevşetmesi vakalarda artışa yol açınca, ABD, Çin’den gelen tüm yolcuların ülkeye uçmadan önce negatif bir Covid-19 test sonucu göstermesini isteyecek. Federal sağlık yetkilileri, Çin’den ABD’ye uçan yolcuların uçmadan en fazla iki gün önce bir test yaptırmaları ve uçağa binmeden önce havayollarına negatif testin kanıtını sunmaları gerektiğini açıkladı. Test zorunluluğu, hem Hong Kong ve Makao dahil olmak üzere Çin’den doğrudan Amerika Birleşik Devletleri’ne uçan yolcular hem de Seul, Toronto ve Vancouver dahil olmak üzere popüler üçüncü ülke ağ geçitlerinden uçan yolcular için 5 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.

Karantinada tutulma dönemi sona erdi

Yeni uygulamayla yurt dışından gelen yolcuların, seyahat öncesi Çin’in büyükelçilik ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmayacağı, varışlarında pozitif olsalar dahi merkezi karantinada tutulmayacakları bildirildi.