Çin ve Tayvan arasında "dolar diplomasisi" tartışması

02 Mayıs 2018

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Tayvan'ın kendi diplomatik müttefiklerini, Çin'in "dolar diplomasisi kullanarak elinden aldığı" iddiasıyla ilgili, "Dominik Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki, aldatma veya ticaret ile değil, doğal ve doğru yolla kurulmuştur" dedi.

Hua, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "Dünyada Çin Halk Cumhuriyeti devletinin temsil ettiği tek bir Çin vardır" diye konuştu.

Sözcü Hua, "Tayvan, Çin'in ayrılmaz bir parçasıdır. Çin ve Dominik Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişki kurulması, uluslararası hukuk normları ve uluslararası ilişki prensiplerinin gereğidir" ifadesini kullanarak bu ilişkinin iki ülke halklarına geniş çaplı yararlar sağlayacağını söyledi.

Çin'in diplomatik ilişki kurduğu ülkelerin "Tek Çin" ilkesini benimsemesi gerektiğinin altını çizen Hua, "Dominik Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki, aldatma veya ticaret ile değil, doğal ve doğru yolla kurulmuştur" diye konuştu.

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas, dün Pekin'de bir araya gelerek iki ülke arasında diplomatik ilişki tesis edildiğini ilan eden ortak tebliğ metni imzalamıştı.

Metinde, "Dominik Cumhuriyeti, dünyada sadece Çin Halk Cumhuriyeti devletinin temsil ettiği tek Çin'i tanımaktadır ve Tayvan da Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır" cümlesine yer verilmişti.

Bunun üzerine açıklama yapan Tayvan Dışişleri Bakanlığı, "Çin'in, Tayvan'ın diplomatik müttefiklerini elinden almak için dolar diplomasisini kullanma ve ağır metotlar yoluyla Tayvan'ın uluslararası varlığını baskılama yönünde aldığı kararları kınıyoruz" ifadeleriyle tepki göstermişti.

Panama da geçen yıl Tayvan ile diplomatik ilişkisini keserek Pekin yönetimiyle anlaşmıştı. Dominik Cumhuriyeti'nin bağını kopardığı Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı 19'a geriledi.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemiş ve bu adanın kendi eyaleti olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA