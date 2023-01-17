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Çin'de 60 yıl sonra bir ilk! İşte ülkenin yeni nüfusu

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'in nüfusunda son altmış yıldır ilk kez düşüş görüldü.

Haber Merkezi
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu, 2022 sonunda nüfusun 850 bin kişi azaldığını duyurdu.

Buna göre, ülke nüfusu 1 milyar 411 milyona geriledi. 2021 yılındaki doğum oranı binde 7,52 iken, bu oran 2022 yılında 6,77'ye indi.

Ölüm oranlarında da 1974 yılından bu yana rekor oran görüldü. 2021 yılındaki ölüm oranı binde 7,18'ken; 2022'de binde 7,37 oldu.

Uzmanlar, Çin nüfusunun 2050'ye kadar 109 milyon kişi azalacağı görüşünde.

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