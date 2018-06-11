Çin’de doğalgaz boru hattında patlama: 24 yaralı
Çin'de doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamada yaralanan 24 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çin’in güneybatısındaki Guicou eyaletinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 24 kişinin yaralandığı bildirildi.
Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, gece saatlerinde Çienşinan kenti yakınlarında Çin petrol şirketi China National Petroleum Corp tarafından işletilen boru hattında gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.
Patlamada yaralanan 24 kişi tedavi altına alındı.
Patlama sonrası otomatik güvenlik kontrol sisteminin boru hattını kapattığı kaydedildi.
CCTV, patlamanın ardından yükselen büyük bir alev topu ve dumanın görüntülerini yayınladı.
Kaynak: AA